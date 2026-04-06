Алексей Исаков назначен врип зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда

Алексей Исаков назначен временно исполняющим полномочия заместителя председателя Псковского гарнизонного военного суда до назначения заместителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

«На основании приказа председателя Псковского гарнизонного военного суда от 17 марта и приказа управления судебного департамента в Псковской области от 23 марта судья Псковского гарнизонного военного суда Исаков Алексей Сергеевич с 17 марта назначен временно исполняющим полномочия заместителя председателя Псковского гарнизонного военного суда до назначения заместителя председателя суда», - говорится в сообщении.

