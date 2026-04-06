 
Общество

Четыре года назад скончался Владимир Жириновский

0

Четыре года прошло со дня кончины основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. 

Фото: Антон Минаков / Telegram

«Четыре года без основателя ЛДПР. Владимир Вольфович Жириновский — политик мирового масштаба, который навсегда останется в российской истории. Его идеи, пророчества и беззаветное служение людям — наша путеводная звезда. Мне посчастливилось работать с ним лично — и я навсегда сохраню благодарность за этот бесценный опыт. Светлая память о Владимире Вольфовиче вечно будет жить в делах и сердцах соратников и всех, для кого дорог его вклад в становление России», - отметил в своем Telegram-канале региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. 

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Являлся профессором международного права, профессором социологического факультета МГУ, профессором Московского государственного открытого университета и автор ряда книг и многочисленных публикаций.

Указом президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В Псковской области планируется провести мероприятия, посвященные 80-летию основателя партии. Празднования планируется организовать на высшем уровне, в том числе предусматривается приезд автора биографии политика Олега Роя. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Жириновский Владимир Вольфович

Жириновский Владимир Вольфович

Бывший председатель Либерально-демократической партии России, экс-депутат Государственной Думы

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026