Четыре года назад скончался Владимир Жириновский

Четыре года прошло со дня кончины основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.

«Четыре года без основателя ЛДПР. Владимир Вольфович Жириновский — политик мирового масштаба, который навсегда останется в российской истории. Его идеи, пророчества и беззаветное служение людям — наша путеводная звезда. Мне посчастливилось работать с ним лично — и я навсегда сохраню благодарность за этот бесценный опыт. Светлая память о Владимире Вольфовиче вечно будет жить в делах и сердцах соратников и всех, для кого дорог его вклад в становление России», - отметил в своем Telegram-канале региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Являлся профессором международного права, профессором социологического факультета МГУ, профессором Московского государственного открытого университета и автор ряда книг и многочисленных публикаций.

Указом президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В Псковской области планируется провести мероприятия, посвященные 80-летию основателя партии. Празднования планируется организовать на высшем уровне, в том числе предусматривается приезд автора биографии политика Олега Роя.