Четыре года назад скончался Владимир Жириновский

Четыре года прошло со дня кончины основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.
Фото: Антон Минаков / Telegram
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Являлся профессором международного права, профессором социологического факультета МГУ, профессором Московского государственного открытого университета и автор ряда книг и многочисленных публикаций.
Указом президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В Псковской области планируется провести мероприятия, посвященные 80-летию основателя партии. Празднования планируется организовать на высшем уровне, в том числе предусматривается приезд автора биографии политика Олега Роя.
Пресс-портреты