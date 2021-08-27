Общество

В Псковской области разрешили проводить банкеты и корпоративы

В Псковской области разрешили проводить банкеты, корпоративы и иные подобные мероприятия с рядом ограничений. Соответствующие изменения внесли в указ губернатора от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Так, разрешается проводить банкеты, корпоративы и иные подобные мероприятия (кроме дискотек и детских праздников), если:

- у каждого участника мероприятия есть документ о полном прохождении вакцинации от COVID-19, отрицательный тест, полученный не ранее чем за 3 дня до мероприятия, либо документ перенесенном коронавирусе в течение 6 месяцев, предшествующих дню проведения мероприятия.

- сотрудники общепита, обслуживающие мероприятия, а также ведущие, аниматоры, фотограф и так далее должны иметь сертификат о прохождении вакцинации.

Не допускается проведение одновременно двух и более мероприятий.

Ответственность за соблюдение требования о наличии у участников банкетов документов возлагается как на предприятия общепита, так и на организатора мероприятия.

Исключается из перечня документов при направлении в командировки и для участников разрешенных Указом массовых мероприятий документ о наличии антител.

Отменяется требование к постояльцам отелей, гостиниц, санаториев и частных апартаментов иметь при заселении сертификат о вакцинации, документы о перенесенном заболевании, справку о наличии антител или отрицательный тест.

Ограничительные меры на территории Псковской области продлеваются по 30 сентября. Все изменения вступают в силу с 1 сентября.