Общество

Дорогу, пляж, садик и мобильную связь обещают Самолве

Дорогу, пляж, садик и мобильную связь сделают в деревне Самолва Гдовского района. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в инстаграм-аккаунте.

«В Самолве завершается историческая стройка – установка памятника в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Также там благоустраивается прилегающая территория. Монумент действительно обещает быть грандиозным. Уверен, он станет важной точкой развития для всего Гдовского района, одной из главных достопримечательностей и визитной карточкой Псковской области», - сказал губернатор.

«Для этого нам еще много нужно сделать, чтобы обеспечить Самолву всей необходимой инфраструктурой. Вместе с жителями, главой волости и главой района мы уже наметили важнейшие направления работы. Перечислю основные: прежде всего, после строительства по максимуму приведем в порядок дорогу в деревню от трассы Псков – Гдов, а также подъезды к самому памятнику. А чтобы волость могла поддерживать эту территорию в чистоте, уже поручил выделить субсидию для закупки необходимой техники», - сказал Михаил Ведерников.

«Особое внимание уделим обустройству нового пляжа. Здесь будет проведено благоустройство, установлена детская площадка, спортивная, обеспечен комфортный спуск к воде. Местных жителей волновал вопрос закрытия детского садика. Этого не произойдет. Но, учитывая, что заявок на прием детей в этом году не было, мы воспользуемся этим временем и поставим садик на ремонт», - сообщил губернатор.

«Кроме того, в этом году начнем решать вопрос качества мобильной связи для близлежащих населенных пунктов. Также глава волости предложил приобрести катер, чтобы можно было организовать туристические маршруты из Гдова в Самолву. Идея интересная, мы обязательно ее проработаем», - добавил глава региона.