Общество

Единовременную выплату в Псковской области получат более 200 тысяч пенсионеров

Всех пенсионеров, которые по состоянию на 31 августа получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с указом президента РФ*, ожидает единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. То есть, она полагается всем получающим пенсии от Пенсионного фонда России — в Псковской области это 204 486 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по региону.

Псковское отделение ПФР автоматически назначит выплату по имеющимся данным. Доставка единовременной выплаты будет проходить в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на банковские карты, будет начислена 2 сентября. Граждане, получающие пенсию через Почту России, могут рассчитывать на единовременные выплаты в день выдачи пенсии.

Согласно указу о выплате, 10 тысяч рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. Отделения ПФР по Псковской области автоматически маркируют выплату как неподлежащую для списания. «Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты», - подчеркнули в ПФР.

В учреждении также отметили, что, если выплата не поступила, пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например, устное обращение по телефону в отделение ПФР или электронное обращение через онлайн-приемную фонда. Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую клиентскую службу или управление фонда либо отправить им письмо по почте. Специалисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.

*Указ президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года №486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».