Стало известно, сколько средств задолжали обанкротившиеся россияне

У большинства россиян из числа признанных банкротами сумма долга не превышает 500 тысяч рублей. Это следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Сумма долга составляет до 500 тысяч рублей у 181,9 тысячи человек, признанных банкротами. Еще у 115,5 тысячи человек сумма долга составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей. У 120 тысяч банкротов — от 1 млн до 2,5 млн рублей. У 39,3 тысячи банкротов сумма долга составляет от 2,5 млн до 5 млн рублей, пишет РБК.

«Состоятельных» банкротов, у кого сумма долга свыше 5 млн руб., — 19,9 тысячи человек.