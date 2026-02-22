 
За отсутствие домового чата в Мах можно получить штраф до 300 тысяч рублей

Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на платформе, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Парламентарий напомнил, что в России с 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max. Кроме того, с 17 февраля организации ЖКХ обязаны размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками.

«Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — сказал Якубовский.

По его словам, при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя, пишет РИА Новости.

«Контроль за исполнением утвержденных норм будут осуществлять государственные жилищные инспекции субъектов РФ», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что цифровой формат взаимодействия с жильцами делает нарушения со стороны ответственных лиц более прозрачными — отсутствие размещенной информации или игнорирование обращений фиксируется и может стать основанием для проверки.

