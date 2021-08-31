Общество

«День знаний с Пушкиным» проходит сегодня в «Михайловском»

Большую программу «День знаний с Пушкиным» традиционно проводит для местных жителей и школьников государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 1 сентября. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом году ее участниками стали 308 учащихся поселковой средней образовательной школы имени Пушкина и 22 воспитанника санаторной школы-интерната, всего 330 человек.

В рамках этой акции одиннадцатиклассники уже отправились на экскурсию в вотчину Ганнибалов — в музей-усадьбу «Петровское», учащиеся 10-х классов — в мемориальное имение поэта, музей-усадьбу «Михайловское». Для тех, кто перешел в 9 класс, в музее подготовили специальную экскурсию по улицам родного поселка и «променад» по выставкам: «Б. С. Скобельцын в Пушкинском Заповеднике», «Завтра была война…», «Первое впечатление». А учащимся средней школы на этот раз решили показать фильм об истории доброхотского движения в Святогорье.

Напомним, что Пушкинский заповедник давно и плодотворно сотрудничает с местными учебными заведениями. Школьники и их наставники принимают самое активное участие в жизни музея, бывают на новых выставках и творческих встречах, которые устраивают в «Михайловском», работают в заповеднике как волонтеры, бесплатно посещают спектакли в театрально-концертных залах музейного Научно-культурного центра.