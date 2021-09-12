Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги. Он защитит получателей единовременных выплат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Поправки пресекут порочную практику, когда банки списывают со счета должника деньги, выделяемые в рамках социальной поддержки государства, отметил один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Речь идет о социальных выплатах всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь. Эти деньги — неприкосновенны. Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью. Такой вариант законопроект предусматривает. Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены», — сказал он.

Документ защищает средства от списания как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства. Кроме того, перечень социальных выплат, не подлежащих списанию, будет расширен.

«Теперь в него добавлены все выплаты, направленные на социальную поддержку граждан. В их числе — поддержка малообеспеченных беременных женщин и денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе — на основании социального контракта», — рассказал первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Также проектом закона предусматривается, что списание в целях погашения задолженности по потребительскому кредиту социальных выплат с банковского счета гражданина производится на основании его добровольного согласия на перевод или списание таких денежных средств. При этом даже при таком добровольном согласии, если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с заявлением в течение 14 дней после списания. А банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина.

Законопроект подготовили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель по законопроектной деятельности Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.

Напомним, на Съезде «Единой России» президент в числе приоритетов назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, заявив о необходимости законодательно запретить эту процедуру. Сделать это, по словам главы государства, нужно «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан.