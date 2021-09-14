Общество

Ледовую арену планируют построить на Запсковье

Строительство многофункциональной Ледовой арены на Запсковье обсудил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин с инвестором 15 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Планируется, что Ледовый дворец разместится на пустыре между парковкой гипермаркета «Лента» и детским садом №5 «Академия детства».

Застройщиком и проектировщиком выступает ООО «Августина», заказчиком – ООО «Электрон 60».

Директор ООО «Электрон» Виталий Зайцев рассказал, что строительство сборного современного здания будет проводится на свободном от жилой застройки участке в короткие сроки.

Вместительность Ледовой арены размером 42 на 92 метра составит 300 зрительских мест. Объект будет включать в себя хоккейную коробку, будет возможность проводить соревнования. На втором этаже Ледовой арены собираются организовать кафе и зону отдыха.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация», - отметил Виталий Зайцев.

Начало строительства планируется в апреле 2022, окончание – в сентябре 2023 года.

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Напомним, ранее Ледовый дворец на Завеличье реорганизовали в спортивную школу «Олимп».