Спорт

Ледовый дворец в Пскове реорганизовали в спортивную школу «Олимп»

Ледовый дворец в Пскове реорганизовали в спортивную школу «Олимп». Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель федерации бокса Псковской области, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBF, мастер спорта России, директор Псковского Ледового дворца Артур Акавов.

«"Ледовый дворец" неправильно говорить, мы спортивная школа "Олимп" с 1 августа», - заметил Артур Акавов.

По его словам, теперь в бывшем Ледовом дворце представлены не только хоккей и фигурное катание, но и бокс, дзюдо, самбо, футбол (Пушкинские Горы), стрельба из лука и шоссейный велоспорт (Великие Луки), биатлон, лыжные гонки (Остров), спорт для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и гребля.

«Такая структура не было создана, она была реорганизована и просто воссоединена. Идея закладывалась не мной. Когда я пришел в Ледовый дворец, это было уже на стадии активной реализации», - пояснил директор учреждения.

Напомним, Артура Акавова назначили на должность и. о. директора Ледового дворца Пскова в конце апреля текущего года.

Реорганизация в спортивную школу повлекла некоторые изменения — теперь, по словам Артура Акавова, в учреждении не будут проводить ярмарки.