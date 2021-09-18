Общество

Климатолог предупредил россиян о зиме с сильными морозами

Зима на территории России в этом году ожидается холодной из-за влияния антициклонов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николая Терешонка.

«Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались. И сейчас похолодание — это влияние арктического антициклона. Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала. А в Сибири вечно хозяйничает то Монгольский, то Сибирский антициклон. В Якутии — холод, как обычно», — сказал Николай Терешонок.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин отметил, что в целом зимы будут становиться теплее ввиду глобального потепления. «Это факт, но это очень постепенный и очень медленный процесс», — объяснил собеседник агентства. В целом, погода будет переменчивой, считает эксперт. «Будет более активное перемещение воздушных масс по направлению юг — север, север — юг. То есть погода будет более неустойчивой», — сообщил Кокорин.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России и Урал ждет аномальное похолодание. Отклонения от климатической нормы для октября составят от двух до пяти градусов.