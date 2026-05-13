Псковские росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу»

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». 11 росгвардейцев добровольно сдали кровь на областной станции переливания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«В ведомстве давно сложилась добрая традиция участия в донорских акциях, свободные от дежурства сотрудники неизменно находят возможность внести свой вклад. Многие участники не новички в донорстве, они регулярно пополняют региональный банк крови, помогая жителям региона, которым жизненно необходима донорская кровь», - отмечают в Росгвардии.

Один из участников подчеркнул, что акция - это реальный шанс оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается. Каждая донация крови может спасти жизнь человека.

Напомним, Всероссийская акция «От сердца к сердцу» проводится регулярно при поддержке ведомства, цель — пополнение банков крови и популяризация добровольного донорства среди сотрудников Росгвардии и жителей регионов.

