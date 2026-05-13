Подельнику экс-ректора Натальи Ильиной продлили домашний арест до 6 июня

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Сергея Куклева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и продлил срок домашнего ареста до 6 июня, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия обвиняемый, занимавший с 2020 года должность заместителя проректора по научной работе и начальника стратегического развития, в период с октября 2022 года по март 2025 года, действуя в соучастии с бывшим ректором Натальей Ильиной, совершил хищение бюджетных денежных средств ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» путем мошенничества на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Обвиняемый возражал против продления срока нахождения под домашним арестом, просил избрать в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд продлил срок нахождения Сергея Куклева под домашним арестом по 6 июня 2026 года включительно.

Напомним, судебное заседание по «делу Ильиной» отложили на 20 мая.

 

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

