Дачникам посоветовали неожиданное средство против муравьев на пионах

Раствор на основе нашатыря поможет дачникам защитить пионы от муравьев, которые выедают лепестки, деформируют цветок, распространяют споры грибков (серую гниль, ржавчину). Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных садоводов.
Они советуют взять 50 миллилитров нашатырного спирта, десять литров теплой отстоянной воды и две столовые ложки хозяйственного мыла (натертого на терке или жидкого).
Полученный раствор нужно перемещать и перелить в опрыскиватель или лейку с мелким ситом. Обрабатывать пионы лучше в мае, когда бутоны сформировались, но еще не раскрылись. Кусты нужно опрыскать обильно, стараясь попадать внутрь бутонов и на нижнюю сторону листьев.
До этого садоводы говорили, что опрыскивание пионов водой поможет дачникам защитить их от муравьев, потому что это частично уберет с растений нектар, привлекающий насекомых, пишет «Газета.ru».