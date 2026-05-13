Максимальный размер оплаты больничного назвали в Госдуме

Максимальная дневная выплата по больничному листу в 2026 году достигнет примерно 7 тысяч рублей. Об этом сообщил 13 мая глава комитета Государственной думы (ГД) по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Порядка 7 тысяч рублей составляет стоимость больничного в 2026 году», — рассказал Сергей Леонов в интервью РИА Новости. Он пояснил, что величина выплаты для каждого гражданина формируется индивидуально. Итоговый размер выплаты напрямую связан с тем, сколько лет человек официально проработал.

«Лучше не болеть, заниматься профилактикой, употреблять меньше алкоголя, не курить, вейпы не употреблять», — отметил парламентарий.

Сергей Леонов также напомнил о важности для здоровья восьмичасового сна и регулярных занятий спортом.