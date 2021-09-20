Общество

Приставы заставили псковича отдать долги по налогам и кредиту

Кредитный и налоговый долги погасил пскович после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Житель Псковского района долгое время не оплачивал кредитные и налоговые платежи. Таким образом, он «накопил» долг в 160 тысяч рублей. Мужчина не спешил гасить задолженности.

Тогда пристав применил меры принудительного характера в виде временного ограничения на выезд из России, а также запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника — дома и земельного участка. После этого пскович погасил задолженность.