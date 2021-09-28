Общество

«Террористов» нейтрализовали в Пскове

Антитеррористическое учение под условным наименованием «Экран-Дом офицеров-2021» провел оперативный штаб Псковской области 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, Пограничного управления, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения, от сотрудника охраны Дома офицеров на телефон дежурных по УМВД России по городу Пскову и МОВО «Псковский» филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» поступило сообщение о захвате заложников в концертном зале. Наряд сил единой дислокации ППС УМВД России по городу Пскову и группа быстрого реагирования МОВО «Псковский» филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области», прибывшие на территорию Дома офицеров для проверки информации, установили, что во время проведения репетиции несколько лиц захватили в заложники десять актеров. В концертном зале были слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

С учетом неприемлемых требований, выдвинутых преступниками и угрозы для жизни заложников, оперативный штаб принял решение о проведении контртеррористической операции.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области генерал-майора Алексея Кальяна «террористы» были нейтрализованы, заложники освобождены.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт учтут в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета, добавили в ведомстве.