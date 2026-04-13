2000 тысячи доз детской вакцины от энцефалита планируют закупить в Псковской области

На закупку взрослой и детской вакцины для профилактики клещевого энцефалита в Псковской области планируют выделить 2 067 442 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Вакцину для профилактики клещевого энцефалита у детей (от года и до 16 лет) планируется закупить в количестве 2040 доз. Для взрослых (от 16 лет) - 2460 доз.

Поставщика планируют определить 22 апреля.  

Ранее в Псковскую область уже поступила партия вакцины от энцефалита для взрослых. 

Пораженность боррелиозом клещей, исследованных в Псковской области с начала года, составила 14%. Энцефалитных клещей не выявлено. 

