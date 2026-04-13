О лихорадке Западного Нила рассказали псковичам в областной больнице

Что такое лихорадка Западного Нила и как ее распознать, рассказали псковичам в Псковской областной клинической больнице.

Лихорадка Западного Нила — острая вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров (в основном рода Culex). Не передаётся от человека к человеку. Вспышки регистрируются в южных регионах России, включая Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. В Псковской области случаев не зарегистрировано, но риск завоза существует.

У 80% заражённых протекает без симптомов. У 20% встречается в лёгкой форме с повышением температуры до 38–39 градусов, головной болью, слабостью, болью в мышцах и тошнотой. У менее чем 1% может развиться тяжёлая форма с поражением центральной нервной системы. Может возникнуть менингит, энцефалит (чаще у людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями).

«Для защиты используйте репелленты (с ДЭТА, икардином или IR3535) на кожу и одежду, установите москитные сетки на окна и двери, избегайте пребывания на улице в сумерках и ночью — пик активности комаров и не допускайте стоячей воды во дворе (цветочные горшки, вёдра, лодки) — это места размножения комаров», - предупредили в лечебном учреждении.

Если после поездки в эндемичный регион (Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и др.) появились высокая температура и сильная головная боль, необходимо обратиться к врачу. Самолечение при данном заболевании недопустимо.

«Важно: вакцины и специфического лечения нет. Лечение — только симптоматическое и под наблюдением врача. Берегите себя! Профилактика укусов комаров — единственный надёжный способ защиты», - подытожили в больнице.
