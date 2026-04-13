Псковской горсуд оставил жалобу Льва Шлосберга* без изменения

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов и обвиняемого на постановление суда первой инстанции о продлении заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По итогам апелляционного рассмотрения постановление Псковского городского суда оставлено без изменения.

Напомним, Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В СИЗО политика отправили 5 декабря.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.