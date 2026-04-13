Псковичей научат правильно чистить зубы и мыть руки в рамках «Диктанта здоровья»

Первый этап всероссийской акции «Диктант здоровья» пройдет с 13 по 24 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Модератором проекта выступает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. Мероприятие направлено на формирование у населения навыков здорового образа жизни и гигиенической грамотности.

Первый этап посвящен двум важнейшим компонентам личной гигиены, которые являются основой профилактики множества заболеваний. Кроме того, участники познакомятся с правилами питания для сохранения эмали и здоровья десен, а также узнают, как развеять популярные мифы о стоматологии и гигиене.

Проверить свои знания можно по ссылке на официальном портале акции с 13 по 24 апреля. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов, а также получить электронный сертификат участника. Материалы адаптированы для разных групп: школьников, студентов, педагогов и родителей.

В этом году проект расширили до четырех тематических треков. Этап «Здоровая улыбка и чистые руки» станет первым в череде просветительских мероприятий, за которым последуют треки, посвященные физической активности, здоровому питанию и цифровой гигиене.