Общество

Узнать о последних изменениях в сфере закупок могут жители Псковской области

Жители Псковской области могут бесплатно обучиться по программе повышения квалификации «Контрактные системы в сфере закупок» и узнать о последних изменениях в сфере закупок. Об этом сообщила во время пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей начальник отдела проектов и грантов Псковского государственного университета Ольга Копытова.

«Еще весной мы подготовили и разместили 7 программ для профессионального обучения граждан в рамках нацпроекта "Демография". Среди них - "Основы СММ", "Контрактная система в сфере закупок", "Цифровая экономика и интернет-предпринимательство", "Цифровые инструменты делопроизводства" и "Облачные технологии в образовании", а также "Швея второго разряда". Подробное описание всех программ, а также инструкции по подаче заявок на обучение есть на сайте университета», - рассказала Ольга Копытова.

Самыми популярными у слушателей представитель университета назвала программы «Основы СММ», «Контрактная система в сфере закупок», а также «Цифровые инструменты делопроизводства». Ольга Копытова отметила, что программа «Основы СММ» - практико-ориентированная и предполагает комплексный подход к обучению. Занятия ведут филологи, информатики и маркетологи, которые готовы гибко подстраиваться под запросы слушателей.

«Мы отталкиваемся от того, какая набралась группа и каков запрос слушателей. Это могут быть те, кто впервые знакомится с основами СММ, и им нужно рассказать все содержание программы, начиная с азов. Также к нам могут прийти на повышение квалификации специалисты, которые уже работают в этой сфере, и им необходимо развитие. С такими обучающимися мы также готовы работать и стараемся делать обучение интересными для всех», - подчеркнула начальник отдела проектов и грантов ПсковГУ.

Слушатели программы «Контрактная система в сфере закупок» узнают о законодательных изменениях в этой сфере, которые произошли в 2020 и 2021 году. Кроме того, многим псковичам будет полезна программа «Цифровые инструменты делопроизводства». Во время обучения на ней педагоги расскажут об электронном документообороте, современных офисных пакетах, облачных хранилищах, а также архивном деле.

«Все программы мы стараемся адаптировать под современные реалии и требования», - заключила Ольга Копытова.