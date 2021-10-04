Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

Горячая линия Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа начнет работу в регионах с 4 октября. Как сообщили в ведомстве, до 15 октября специалисты управлений Роспотребнадзора и консультационных центров на базе ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» проведут тематическое консультирование граждан.

Специалисты службы расскажут о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, также они ответят и на другие вопросы в рамках тематики. Кроме того, сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора, отметили в ведомстве. Жители Псковской области могут позвонить по номеру (8112) 66-28-20 с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.30, перерыв - с 13.00 до 14.00.