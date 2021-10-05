Общество

Большинство родителей выступают за сокращение числа контрольных по иностранному языку - опрос

Родители школьников считают, что необходимо сократить количество проверочных и контрольных работ по иностранному языку на всех ступенях обучения. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие родители учащихся из всех округов страны.

«Среди предметов, по которым следует сократить число проверочных и контрольных в младшей школе, родители чаще всего называли математику, русский и иностранный языки, окружающий мир. В среднем звене — математику, русский и иностранный языки, историю, географию. Родители учеников старших классов хотели бы, чтобы дети реже писали проверочные и контрольные по физике, истории, алгебре и иностранному языку», - говорится в результатах исследования.

Уменьшение количества проверочных и контрольных работ среди родителей учеников начальных классов и старшей школы поддерживает каждый третий (34 и 33% соответственно). Среди родителей школьников среднего звена (5-9 классов) — 4 человека из 10.

Отцы во всех параллелях чаще высказывались против сокращения количества контрольных работ. Больший отклик идея президента нашла среди матерей учеников 5-9 классов: 46% из них выступили за уменьшение числа проверочных и контрольных работ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний».

