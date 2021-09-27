Общество

Путин поручил сократить число проверочных и контрольных работ в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний». Об сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений главы государства, опубликованный на сайте Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями.