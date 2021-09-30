Общество

Житель Дедовичского района получил срок за отказ лечиться от алкоголизма

Жителю Дедовичского района заменили условный срок на реальный за отказ «отмечаться» и лечиться от алкоголизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что ранее, 18 мая, жителя Дедовичского района осудили за совершение преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Тогда мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также обязали встать на учет для прохождения лечения от алкоголизма.

Нарушителю неоднократно выносили предупреждения об отмене условного осуждения за нарушение порядка отбывания наказания. Однако мужчина без уважительной причины не являлся на регистрацию и не обращался к наркологу. В результате начальник уголовно-исполнительной инспекции обратилась в суд с представлением а замене условного осуждения на лишение свободы. Осужденный со своим адвокатом не признали обоснованность заявленных требований.

Судья принял решение отменить мужчине условное осуждение и направить для отбывания наказания в колонию общего режима на 8 месяцев.