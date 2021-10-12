Общество

Понятие уличной мебели рекомендовали внести в правила благоустройства Пскова

Понятие уличной мебели рекомендовали внести в правила благоустройства Пскова. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 октября.

Гость студии напомнил, что ранее в условиях ограничений общепиту разрешили работать на летних террасах. «Это было плюсом, многие кинулись подавать заявления, открывать террасы. И тут они столкнулись с тем, что это не так быстро, а в центре города — охранные зоны. Комитет по охране памятников во многих случаях отказывал. Нельзя ставить столики, потому что это памятник регионального значения — вот такая позиция комитета по охране памятников. Ну как нельзя ставить столики? Буквально недавно мы обобщили эти отказы, проанализировали, и я направил в адрес областной прокуратуры обширное письмо на пяти листах, рассказал про каждый случай, объяснил свою аргументацию, что во многих случаях комитет по охране памятников пережал, вынес решения, которые не соответствуют федеральному законодательству, даже региональному. В четырех из пяти случаев прокуратура нашла нарушения со стороны комитета по охране памятников. И внесла в адрес губернатора представление по поводу действий нашего комитета в этой части», - рассказал Аркадий Мурылев.

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Бизнес-омбудсмен отметил, что направил заместителю губернатора Нинель Салагаевой письмо о том, что необходимо разработать понятие уличной мебели, как это сделано в Санкт-Петербурге. Затем вице-губернатор направила в администрацию города рекомендацию, чтобы в правила благоустройства включили понятие уличной мебели. «Надеюсь, эту ситуацию изменим общими усилиями», - сказал Аркадий Мурылев.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик погружен в эту проблематику и желает исправить ситуацию.