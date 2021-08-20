Общество

Бизнес-омбудсмен предложил упростить размещение уличных столиков возле кафе в Пскове

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев обратился в адрес заместителя губернатора Нинель Салагаевой с предложением об упрощении процедуры размещения столиков без навесов возле предприятий общепита в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Отмечается, что проблема установки сезонных веранд, навесов, зонтов уже давно стоит перед псковскими предпринимателями.

«Псков – один из древнейших городов России, соответственно, практически целиком составляет особую историческую и архитектурную ценность, именно поэтому границы объектов культурного наследия и охранные зоны вокруг них занимают основную часть площади города. В указанных границах существует множество запретов на размещение нестационарных торговых объектов, сезонных навесов, веранд, зонтов, что продиктовано причинами охраны исторических объектов, архитектурных форм. Вместе с тем, город должен развиваться, привлекать туристов, создавать инфраструктуру, что невозможно сделать без комфортных кафе, ресторанов, кофеен. Типичная картина любого европейского туристического города – уютные летние веранды с видом на памятники архитектуры. В Санкт-Петербурге – не менее важном с исторической точки зрения городе с огромным количеством объектов культурного наследия - на лето 2021 года правительством города был установлен упрощенный порядок размещения уличной мебели организациям общественного питания», - прокомментировали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Выносные столики в северной столице размещаются в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. При этом разработка проекта благоустройства не требуется. Также к элементам уличной мебели относятся скамьи, скамейки-качели, диваны, качели, софы.

К тому же, отдельно стоящие столики никаким образом не связаны непосредственно с объектами культурного наследия, не могут негативно повлиять на сам объект, не создают визуального шума, не загораживают фасад объекта культурного наследия и занимают минимальное пространство, не создавая препятствий для пешеходов, пояснили свою позицию в пресс-службе

По аналогии с решением Санкт-Петербургских властей бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев предлагает организовать процесс в Пскове, минуя длительные процедуры и многочисленные согласования. «Данная инициатива, в случае если она будет реализована, будет способствовать привлечению посетителей, которые в жаркий сезон не готовы принимать пищу в помещении, и в целом гармонично расположенные столики без навесов, сочетающиеся по стилю с объектами культурного наследия, положительно повлияют на облик города, и позволят не только насладиться архитектурными формами, но и создадут необходимую инфраструктуру – важную составляющую привлечения туристического потока, к чему уже не первый год стремится региональная власть и местный бизнес», - добавили в пресс-службе.