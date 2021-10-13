Общество

Почти 30 псковских педагогов получили почетные награды

Званий «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» и «Ветеран сферы воспитания и образования» удостоены почти 30 педагогов Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Награждение прошло 14 октября. Нагрудные знаки педагогам вручил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин. Он поздравил работников сферы образования с прошедшим профессиональным праздником.

«Хочется пожелать здоровья вам и вашим близким, сил и энергии для новых свершений, которые помогут нашему городу вырастить достойное поколение. Со своей стороны мы сделаем для этого все возможное», - сказал Борис Елкин на церемонии.

Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений также вручили почетные грамоты министерства просвещения РФ. Всего наградили около 30 сотрудников.