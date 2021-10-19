Общество

Прокуратура заставила подрядчика закончить ремонт тротуаров в Дедовичах

Прокуратура заставила подрядчика закончить ремонт тротуаров в поселке Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что администрация района в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» заключила с МП «ЖКХ» прямые договоры на благоустройство пешеходных дорожек в срок до 15 июня 2021 года.

Подрядчик работу в срок не выполнил, тем самым грубо нарушил контрактную систему, отметили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура внесла представление в адрес подрядчика. В настоящее время работы завершили.