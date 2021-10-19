Общество

Патриарх Кирилл призвал учителей бороться за души детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал учителей с особым вниманием отнестись к проблемам, касающимся распространения электронных технологий, передает «Интерфакс».

«Интернет предоставляет доступ к совершенно разным источникам, в том числе очень опасным, а это может абсолютно нивелировать все то, чем мы занимаемся в школе, более того, воспитать в детях полное неприятие того, что дает школа. Если интернет станет главным источником информации и главным фактором формирования личности, то мы, оказавшись на периферии, немногого сможем достичь в масштабах всей страны», - сказал патриарх во вторник в Москве на встрече с преподавателями основ религиозных культур и светской этики.

По его мнению, педагогам нужно понимать, что они находятся «на передней линии фронта».

«Ни в коем случае нельзя рассматривать то, что мы делаем, как одну из второстепенных обучающих программ средней школы. Это самое главное - это борьба за души, за мировоззрение наших детей. А значит, нам нужно научиться воздействовать на их сознание таким образом, чтобы у молодежи вырабатывалось критическое отношение к информационному потоку, в который она погружена», - отметил патриарх.

При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы дети воспринимали школьное обучение как интересное и актуальное. Поэтому, добавил предстоятель церкви, на преподавателей «Основ православной культуры» возложена «титаническая задача».