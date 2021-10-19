Общество

Сказочный поезд приедет в Псков из Великого Устюга

Сказочный поезд приедет в Псков и еще 27 городов из Великого Устюга. Об этом на своей личной странице сообщил глава Великолукского района Александр Кузьмин.

Фото: Александр Кузьмин

«Из Великого Устюга планируют отправить сказочный поезд, в праздничном маршруте которого 28 городов. Это Сочи, Псков, Грозный, Воронеж и многие другие», - отметил Александр Кузьмин. Даты проведения мероприятия в Пскове пока не определили.

Отправной и конечной точкой маршрута станет Великий Устюг.



Билет в передвижную резиденцию Деда Мороза будет доступен каждому жителю. В него будет входить экскурсия по поезду, встреча с зимним волшебником, отправка новогодней почты и другие развлечения.

«Всех подробностей раскрывать не буду. Но уверенно могу сказать, что это еще одна возможность прикоснуться к нашей сказке», - сказал глава Великолукского района.