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Общество

Теплое начало ноября прогнозируют в Псковской области

27.10.2021 16:00|ПсковКомментариев: 0

Первые дни ноября в Псковской области ожидаются достаточно теплыми — днем воздух будет прогреваться до 10 градусов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Затем характер погоды будет постепенно меняться, пойдут дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных, ветер будет южным, а температуры будут постепенно понижаться до максимальных показателей от 5 до 8 градусов», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, минусовых ночных температур в регионе пока не прогнозируют, поэтому и гололедицы на дорогах до 10 ноября, вероятно, не будет.

А вот первый снег, заметила синоптик, в Псковской области пока так и не выпал. «Первый снег — это тот, который лежит сутки. Такого в этом году еще не было. Обычно первый снег в области выпадает в районе 9 ноября, наверное, в этом году он будет позже. В 2020-м первый снег выпал 22 ноября», - рассказала начальник Псковского ЦГМС.

Переход к зимним процессам в погоде Тала Нещадимова прогнозирует во второй декаде ноября.

Теги: #прогноз погоды #Псковская область #осень
Источник: Псковская Лента Новостей
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