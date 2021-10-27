Общество

Теплое начало ноября прогнозируют в Псковской области

Первые дни ноября в Псковской области ожидаются достаточно теплыми — днем воздух будет прогреваться до 10 градусов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Затем характер погоды будет постепенно меняться, пойдут дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных, ветер будет южным, а температуры будут постепенно понижаться до максимальных показателей от 5 до 8 градусов», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, минусовых ночных температур в регионе пока не прогнозируют, поэтому и гололедицы на дорогах до 10 ноября, вероятно, не будет.

А вот первый снег, заметила синоптик, в Псковской области пока так и не выпал. «Первый снег — это тот, который лежит сутки. Такого в этом году еще не было. Обычно первый снег в области выпадает в районе 9 ноября, наверное, в этом году он будет позже. В 2020-м первый снег выпал 22 ноября», - рассказала начальник Псковского ЦГМС.

Переход к зимним процессам в погоде Тала Нещадимова прогнозирует во второй декаде ноября.