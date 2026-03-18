 
Общество

В Великих Луках открылся второй зал выставки «Униформа России с XVIII века до наших дней»

0

В Великих Луках состоялось значимое событие в сфере сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи — открытие второго зала масштабного выставочного проекта «Униформа России с XVIII века до наших дней». Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы, куратор проекта «Единой России» «Историческая память», председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Проект реализован при поддержке регионального и городского отделений Российского военно-исторического общества и победителя Всероссийского конкурса гражданских инициатив партии «Единая Россия», председателя Псковской региональной общественной организации «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов», члена РВИО Вячеслава Сизова.

Новый зал посвящен служебной форме различных ведомств (МВД, прокуратура, следственный комитет, налоговая полиция и другие). Представлена и тема специальной военной операции.

В день открытия почетные гости выразили слова искренней признательности автору проекта за его подвижнический труд и всем, кто содействует развитию проекта. 

 

Торжественное событие завершилось первой экскурсией по залу, памятным фотографированием и записью в Книге почетных гостей.

Выставка работает по адресу: улица Дружбы, дом 31, 7-й этаж.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026