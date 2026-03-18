В Великих Луках открылся второй зал выставки «Униформа России с XVIII века до наших дней»

В Великих Луках состоялось значимое событие в сфере сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи — открытие второго зала масштабного выставочного проекта «Униформа России с XVIII века до наших дней». Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы, куратор проекта «Единой России» «Историческая память», председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект реализован при поддержке регионального и городского отделений Российского военно-исторического общества и победителя Всероссийского конкурса гражданских инициатив партии «Единая Россия», председателя Псковской региональной общественной организации «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов», члена РВИО Вячеслава Сизова.

Новый зал посвящен служебной форме различных ведомств (МВД, прокуратура, следственный комитет, налоговая полиция и другие). Представлена и тема специальной военной операции.

В день открытия почетные гости выразили слова искренней признательности автору проекта за его подвижнический труд и всем, кто содействует развитию проекта.

Торжественное событие завершилось первой экскурсией по залу, памятным фотографированием и записью в Книге почетных гостей.

Выставка работает по адресу: улица Дружбы, дом 31, 7-й этаж.