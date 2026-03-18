«Мы в ответе за тех, кого приручили»: пушкиногорские школьники и воспитанники детсада помогли бездомным собакам

Первые итоги благотворительной акции в поддержку приюта для бездомных животных «Хочу жить» подвели в Пушкиногорском муниципальном округе. Инициатива стартовала в конце февраля по поручению местных властей. Приют располагается в соседнем Опочецком округе, с которым у муниципалитета заключен договор на отлов, содержание и проведение ветеринарных мероприятий с собаками без владельцев. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

За этот период к акции присоединилось множество неравнодушных жителей. Особую активность проявили учащиеся средней школы имени А.С. Пушкина и воспитанники детского сада «Сказка». Вместе они собрали несколько килограммов кормов, медикаменты, а также необходимую в быту утварь для ухода за животными. Завтра собранные вещи будут переданы хозяйке приюта.

 
 

Но готовность помогать приюту со стороны жителей продолжается, поэтому акция на этом не закончится. Глава муниципалитета заверила, что очередная собранная партия направится таким же образом по мере сбора. Поддержать приют можно самостоятельно или доставить провизию в администрацию округа по адресу: улица Ленина дом 6.

«Спасибо за участие! Радует, что среди нас много людей, которые стараются поддержать животных и тех, кто их содержит. К сожалению, собаки и кошки оказываются на улице чаще всего именно из-за безответственности человека! Помним главное: мы в ответе за тех, кого приручили!», — поблагодарила Оксана Филиппова.
