Николай Козловский: Воссоединение Крыма и Севастополя с РФ стало свидетельством силы и решимости нашей страны

Глава города Великие Луки Николай Козловский обратился к жителям с поздравлением по случаю дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Сообщение глава опубликовал в своем Telegram-канале.
«Уважаемые великолучане! Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем знаменательную дату современной истории нашей страны – день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это событие изменило не только жизнь крымчан и севастопольцев, которые в ходе референдума приняли решение вернуться к своей исторической Родине, но и всей Российской Федерации», — говорится в обращении.
Глава города отметил, что «Крымская весна» в очередной раз продемонстрировала силу духа и стойкость народа, верность общим культурным традициям, духовно-нравственным ценностям и память о подвигах предков.
«Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало свидетельством силы и решимости Российской Федерации, ее свободы и независимости в определении своего будущего», — подчеркнул Николай Козловский.
По словам главы Великих Лук, сегодня Крым и город Севастополь динамично развиваются. Благодаря поддержке федерального центра здесь высокими темпами модернизируется дорожная и туристическая инфраструктура, социальная сфера, растут экономические показатели и инвестиционный потенциал региона.
«Все это – показатель того, что вместе, в единстве, общими усилиями россияне могут преодолеть любые трудности и сделать свою Родину – Россию еще более великой и могущественной! Всем крепкого здоровья, счастья, успехов и достижений на благо Отечества!» — резюмировал Николай Козловский.