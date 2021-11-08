Общество

Депутат Псковской гордумы Денис Иванов рассказал о главной задаче в своем округе

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Едина Россия» Денис Иванов назвал благоустройство парка у реки Милевка главной задачей в округе №15. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

По словам депутата, сейчас парк находится в удручающем состоянии, но хотелось бы сделать это место комфортным для спортивных занятий и семейного отдыха.

«Сейчас мы только запускаем этот процесс, но я надеюсь, что он будет благополучно завершен», - сказал Денис Иванов.

Также депутат добавил, что парк находится в густонаселенном районе, в котором проживает много молодежи и семей. «Хотелось бы, чтобы у них в шаговой доступности появилось такое место притяжения», - подчеркнул он.