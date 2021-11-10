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Общество

«Гайд-парк»: Константин Болотин о благоустройстве 11-го округа, планах «Горводоканала» и бюджете. ВИДЕО

10.11.2021 13:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 ноября. Гостем студии стал депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним, насколько продуктивным в плане благоустройства выдалось минувшее лето для 11-го округа, ход работ по строительству детского сада на улице Коммунальной, а также планы по замене старых лифтов в многоквартирных жилых домах Завеличья.

Кроме того, Константин Болотин рассказал, как сложился уходящий год для «Горводоканала», какие работы выполнены и что планируется сделать в части строительства нового водовода в рамках одобренного правительством инфраструктурного кредита. В числе обсуждаемых тем - строительство станции водоподготовки в Пскове, коронавирусная ситуация на водоканале, а также формирование городского бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов.

Теги: #эхо москвы в пскове #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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