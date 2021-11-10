Общество

Власти заявили об отсутствии коллективного иммунитета от COVID-19 в Псковской области

В Псковской области не сформировался коллективный иммунитет от коронавируса. Об этом сообщил представитель регионального комитета по здравоохранению, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

«Что делать нормальным непривитым людям?» - поинтересовался подписчик, комментируя ограничительные мероприятия в регионе.

Четвертая волна коронавируса – самая тяжелая и агрессивная, подчеркнул представитель комитета по здравоохранению. «А у нас не сформировался коллективный иммунитет, вирус продолжает широко ходить по популяции, адаптироваться к новым условиям и мутировать. Вакцинация помогает легче переносить ковид любых штаммов и значительно повышает шансы не заразиться. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями», - добавил он.

В беседе с подписчиками представитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области сообщил, что все ограничительные мероприятия детально прорабатывает региональное управление Роспотребнадзора. «Во внимание принимаются рекомендации международных специалистов и анализ российской практики по снижению заболеваемости. Дополнительно отмечаем, что сохранение жизни и здоровья граждан является абсолютным приоритетом работы администрации области», - резюмировал он.

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Напомним, первым компонентом вакцины от COVID-19 в регионе привились 219 383 человека, вторым – 204 581.