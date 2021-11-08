Более 15 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

486 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса 9 ноября, всего – 15 312. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 вчера привились 1 449 человек (всего – 219 383), вторым – 1 178 (всего – 204 581). Использовано 83% поступившей вакцины.
«Убедите родных и близких защитить свое здоровье и сделать прививку, – призвал глава региона. – Это наш общий приоритет в борьбе с COVID-19».
Напомним, за все время пандемии в Псковской области подтвердили 60 925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 52 499 человек, умерли 958 пациентов.