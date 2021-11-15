Общество

«Титан-Полимер» отправил на переработку 200 килограмм макулатуры

Сегодня Всемирный день рециклинга или вторичной переработки. Во время экологической акции к этой дате сотрудники псковского завода «Титан-Полимер» отправили на переработку около 200 кг макулатуры. Об этом «Титан-Полимер» сообщил в Instagram.

«Вовлечение сотрудников в сбор макулатуры позволяет решить одну из проблем, когда хочется сделать что-то полезное для окружающей среды, но нет информации, времени и ресурсов для этого. Участие в раздельном сборе прививает команде экологическую ответственность и аккуратность», - рассказала Инженер по охране окружающей среды ООО «Титан-Полимер» Надежда Екимова.

Кроме того, есть повод разгрузить шкафы с бумагами и освободить ящики рабочих столов в офисе.

Польза для сохранения природы здесь очевидна: одна тонна бумаги вторичного производства сохраняет от вырубки 24 дерева, подчеркнули в компании.