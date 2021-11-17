Общество

Кенийские и колумбийские розы уничтожат в Псковской области

Кенийские и колумбийские розы уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 1108 срезов цветов. Обследованные розы из Кении и Колумбии везли из Литвы в Себеж.

В ходе проверки в цветах обнаружили насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. По результатам проведенных лабораторных подтвердилось, что это опасный карантинный вредитель - западный цветочный (калифорнийский) трипс.

В результате выпуск более 1000 цветов на территорию Российской Федерации запрещен. Цветы уничтожат.