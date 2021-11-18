Общество

Псковичам предлагают подарить игрушки подопечным Бобровского детского дома

В преддверии Международного дня инвалидов областное отделение Российского детского фонда призывает псковичей подарить новые игрушки подопечным Бобровского детского дома – интернатного учреждения, расположенного в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского фонда.

Сейчас в учреждении проживает более 70 детей с серьезными нарушениями здоровья разного плана – физическими, неврологическими и психическими проблемами. Педагоги и воспитатели учреждения стараются всячески социализировать детей, интегрировать их в общество, создают условия для самореализации.

«Помимо этого, много времени ребята уделяют досугу, играя в разнообразные игры. Но, к сожалению, не все игрушки подходят для ребят. Дети в Бобровском детском доме могут играть только с некоторыми видами игрушек – пластмассовыми и резиновыми. Это позволяет сохранить здоровье ребят в безопасности, ведь все игрушки в учреждении регулярно обрабатываются специальными средствами. Такой выбор игрушек обусловлен санитарными требованиями», - отметили в пресс-службе.

За период карантина в учреждении многие игрушки пришли в негодность и с ними больше нельзя играть. «Это очень расстраивает девочек и мальчиков, ведь они так любят проводить время за веселой игрой. Поэтому новые яркие игрушки станут прекрасным подарком для детей в преддверии Международного дня инвалидов», - подчеркнули в детском фонде.

Детский фонд предлагает всем неравнодушным псковичам присоединиться к сбору игрушек, которые затем передадут в Бобровский детский дом-интернат. Игрушки можно приносить в офис детского фонда (улица Яна Фабрициуса, 2а, 1 этаж, правое крыло, кабинет 15) до 29 ноября. Важно: игрушки для детей из интернатного учреждения должны быть новые. Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях детского фонда или по номерам телефонов: 73-58-80; 8-911-367-68-45 (Кристина - координатор программ).