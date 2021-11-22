Общество

Расписание поезда Москва – Великие Луки – Псков изменится в новогодние праздники

Федеральная пассажирская компания изменит расписание поезда №63/64 Москва – Великие Луки – Псков на время новогодних праздников. В Великие Луки поезд будет приходить не утром, а глубокой ночью. При этом еще на час увеличится время в пути. Об этом сообщается в телеграм-канале «1520. Все о ж/д».

Так, из Москвы состав будет отправляться в 16:16 (вместо 21:13), а Великие Луки он прибудет в 3:40 (вместо 7:50). Время в пути увеличится с 10 часов 37 минут до 11 часов 24 минут.

В Псков поезд будет прибывать в 9:40 вместо 13:49. Время в пути по всему маршруту увеличится с 16 часов 36 минут до 17 часов 24 минут.

В обратную сторону расписание не изменится.

Пассажиры до Великих Лук составляют основную часть пассажиропотока потока этого поезда. Когда поезд ходил с Рижского вокзала, время в пути до Великих Лук составляло около девяти часов. Весной 2021 года его перенесли на Белорусский вокзал, увеличив время в пути и стоимость проезда, после чего сократили периодичность курсирования, отмечается в сообщении.

По новому расписанию поезд будет ходить 29 декабря, а также с 1 по 8 января.