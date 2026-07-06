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Психологи объяснили механизмы и риски «безумной влюбленности»

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Острая влюбленность проявляется навязчивыми мыслями, идеализацией партнера и эмоциональной зависимостью, что может длиться несколько лет и влиять на восприятие реальности. 

Врач высшей квалификационной категории, врач-психиатр, психотерапевт Наталья Бирина рассказала, что термин «лимеренция» введен для описания состояния, которое часто называют «безумной влюбленностью». Это не официальный клинический диагноз, однако в МКБ-10 симптоматика лимеренции может пересекаться с критериями обсессивно-компульсивного расстройства. Состояние характеризуется навязчивыми мыслями, эмоциональной зависимостью и идеализацией объекта, при которой игнорируются его недостатки.

Клиническими маркерами лимеренции эксперт называет сужение интересов до одного человека и повышение толерантности к дискомфорту. Влюбленный может начать допускать агрессию или неуважение со стороны партнера, которые раньше считал неприемлемыми. Такое состояние одержимости другим человеком в среднем длится от полутора до трех лет, пишут «Известия».

Кандидат психологических наук, психолог Станислав Скорик пояснил, что период «медового месяца» является эволюционным механизмом. В первые месяцы активируется центр вознаграждения в мозге, из-за чего партнер ассоциируется с абсолютным благом. Это приводит к возникновению «эффекта ореола», когда одной позитивной черте человека приписывается значимость, ослепляющая восприятие личности в целом.

По словам психолога, дофамин заставляет мозг игнорировать проверку реальности, чтобы не тратить энергию. Для выхода из этого «транса» Бирина рекомендует использовать технику «свидетель» — безоценочное описание фактов поведения партнера, — а также вести дневник контрастов, фиксируя свои ощущения после общения.

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