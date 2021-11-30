Общество

Псковичам разрешат бесплатно возить в поезде лыжи и сноуборды

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в целях популяризации здорового образа жизни возобновляет действие традиционной акции «Зимний бонус». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи в период с 3 декабря этого года до 31 марта 2022 года. Размер багажа не должен превышать в сумме трех измерений 180 сантиметров.

В компании напоминают, что весь спортивный инвентарь необходимо размещать в местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не нарушал условия проезда других пассажиров.