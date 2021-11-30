Общество

Тенденция к снижению подростковой преступности сохраняется в Псковской области

По итогам 2021 года в Псковской области сохраняется тенденция к снижению показателей подростковой преступности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации, об этом шла речь в ходе расширенного заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Мероприятие под председательством первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой состоялось 1 декабря в администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрация Псковской области

Так, на 35% уменьшилось количество преступлений, уголовные дела по которым были окончены производством в январе-сентябре этого года. При этом число особо тяжких преступлений сократилось более чем на 60%. Почти на треть уменьшилось и количество самих правонарушителей. Вдвое сократились групповые преступления.

Всего на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД России состоит около 440 подростков. Такие данные привела заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина.

Также в ходе заседания отметили, что в этом году на пожарах не погибло ни одного ребенка. В рамках профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности среди подростков провели порядка двух тысяч мероприятий: мониторинг учебных учреждений и мест отдыха детей, инструктажи и учения, тематические уроки и родительские собрания.

Говоря об оздоровительной кампании, заместитель председателя регионального комитета по образованию Алексей Григорьев проинформировал, что за летний период текущего года в 116 лагерях отдохнули около 11 тысяч детей, в профильных сменах приняли участие почти 2,8 тысячи подростков. За пределами области в составе организованных групп побывали 76 школьников. Кроме того, на летних школьных каникулах учреждения образования, культуры и спорта организовали и провели порядка трех тысяч малых форм детского досуга, в которых поучаствовали свыше 58 тысяч школьников.

Также в этом году на 100% были удовлетворены заявки на путевки для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. Алексей Григорьев проинформировал о работе по подготовке оздоровительной кампании 2022 года, в ходе которой планируется полностью охватить все категории детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала о старте в регионе зимнего этапа всероссийской акции «Безопасность детства». Текущей зимой особое внимание планируется уделить обеспечению сохранности несовершеннолетних на дороге и покрытых льдом водоемах, а также недопущению подростков на строительные объекты и территории заброшенных зданий.

По итогу рассмотрения вопросов было вынесено коллегиальное решение о продолжении межведомственной работы, направленной на обеспечение безопасности несовершеннолетних и привлечение молодежи к спорту, труду и творчеству.

Помимо этого на заседании председатель комиссии представила новых членов координирующего органа. А также за многолетний добросовестный труд в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заместителю председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав муниципального образования «Город Псков» Галине Каленчук вручили благодарственное письмо министерства просвещения РФ.