Общество

Школьникам предлагают создать анимационный клип для псковских музыкантов

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет принять участие в четвертом межрегиональном хакатоне в сфере виртуальной и дополненной реальности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

В этом году марафон разработчиков VR the champions посвящен музыке и пройдет в формате онлайн с 24 по 26 декабря. Партнером мероприятия выступает компания по разработке программного обеспечения Varwin.

Участникам предстоит создать анимационный видеоклип, прототипы мобильных приложений, 3D-модели, сайты или приложения для ПК и VR устройств, включающих в себя те или иные элементы виртуальной или дополненной реальности. Команды могут заявиться на один из трех треков: музыкальные клипы, AR&музыка,VR&музыка.

Музыкальные композиции как основу для творчества командам предоставят псковские музыканты. Это автор электронной музыки Влад Тясто, музыканты групп SkyTrust, Drift и «Слезы счастья», певица Елизавета Степанова (Матрешка). Все исполнители играют разную музыку (down-tempo, electronic, trip-hop, grunge, alternative, pop) и хорошо известны многим слушателям, заметили в технопарке.

«Работа с треками псковских музыкантов — трижды выигрышная ситуация: это и взаимодействие с реальным заказчиком, и способ сделать все правильно относительно авторских прав, и возможность транслировать творчество талантливых псковичей на всю страну. Музыканты были рады партнерству, некоторые даже создали треки специально под хакатон», - рассказала педагог VR/AR квантума ДТ «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.

Для новичков будет организована серия мастер-классов по созданию анимации в Blender и работе с дополненной реальностью, об этом расскажут наставники «Кванториумов» Пскова и Самары Алина Терещенко и Андрей Жигунов. Также планируется разговор о работе в программе Adobe Animate с 2D-аниматором Иваном Траховым.

Помимо этого, в рамках хакатона состоится мастер-класс VR-художницы из Санкт-Петербурга Надежды Бей (110 тысяч подписчиков в «ТикТоке»), в котором она покажет, как создавать в VR концептуальные произведения искусства. Представитель компании Varwin Алексей Голубев объяснит, как работать на платформе в рамках трека VR&музыка и интегрировать туда проекты с Unity.

«Мы ожидаем, что каждая команда придумает какие-нибудь уникальные механики и концепции с использованием VR, которые помогут упростить обучение музыкальному искусству, позволят визуализировать великие шедевры классиков или будут решать какие-нибудь другие задачи, которые нам в голову даже не приходили. Победа для нас - это если придуманная детьми концепция в будущем сможет масштабироваться до полноценного продукта», - сказал глава образовательного направления компании Varwin Александр Пикулев.

Оставить заявку команды (в ней должно быть 3 участника) могут по ссылке. Подробные правила конкурса описаны в положении.

Добавим, в прошлом году VR/AR-хакатон прошел в партнерстве с краудфандинговой платформой Planeta.ru. В нем приняли участие более 100 участников из Пскова и области.