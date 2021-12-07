Школьникам предлагают создать анимационный клип для псковских музыкантов

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет принять участие в четвертом межрегиональном хакатоне в сфере виртуальной и дополненной реальности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.
В этом году марафон разработчиков VR the champions посвящен музыке и пройдет в формате онлайн с 24 по 26 декабря. Партнером мероприятия выступает компания по разработке программного обеспечения Varwin.
Участникам предстоит создать анимационный видеоклип, прототипы мобильных приложений, 3D-модели, сайты или приложения для ПК и VR устройств, включающих в себя те или иные элементы виртуальной или дополненной реальности. Команды могут заявиться на один из трех треков: музыкальные клипы, AR&музыка,VR&музыка.
Музыкальные композиции как основу для творчества командам предоставят псковские музыканты. Это автор электронной музыки Влад Тясто, музыканты групп SkyTrust, Drift и «Слезы счастья», певица Елизавета Степанова (Матрешка). Все исполнители играют разную музыку (down-tempo, electronic, trip-hop, grunge, alternative, pop) и хорошо известны многим слушателям, заметили в технопарке.
Для новичков будет организована серия мастер-классов по созданию анимации в Blender и работе с дополненной реальностью, об этом расскажут наставники «Кванториумов» Пскова и Самары Алина Терещенко и Андрей Жигунов. Также планируется разговор о работе в программе Adobe Animate с 2D-аниматором Иваном Траховым.
Помимо этого, в рамках хакатона состоится мастер-класс VR-художницы из Санкт-Петербурга Надежды Бей (110 тысяч подписчиков в «ТикТоке»), в котором она покажет, как создавать в VR концептуальные произведения искусства. Представитель компании Varwin Алексей Голубев объяснит, как работать на платформе в рамках трека VR&музыка и интегрировать туда проекты с Unity.
Оставить заявку команды (в ней должно быть 3 участника) могут по ссылке. Подробные правила конкурса описаны в положении.
Добавим, в прошлом году VR/AR-хакатон прошел в партнерстве с краудфандинговой платформой Planeta.ru. В нем приняли участие более 100 участников из Пскова и области.