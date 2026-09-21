Исполнение бюджета Пскова обсудят депутаты гордумы на сессии 25 сентября

Очередная 52-я сессия Псковской городской Думы состоится 25 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Думе.

Депутаты планируют обсудить исполнение бюджета города Пскова за первое полугодие 2026 года, а также изменения в бюджет на оставшиеся полгода и на плановый период 2027-2028 годов.

Также планируется внести изменения в решение от 17.07.2013 №661 о создании дорожного фонда Пскова.

Помимо этого, включены в повестку установка мемориальной доски Почетному гражданину города Пскова, участнику Великой Отечественной войны, писателю Евгению Нечаеву и установка памятных досок доктору медицинских наук Герману Альбрехту и русскому писателю Антонину Ладинскому.

Кроме того, депутаты планируют утвердить границы шести территориальных общественных самоуправлений: «Коммунальная 10», «Крестовский», «Яна Фабрициуса 7», «Юбилейная 65А», «Октябрьский 16» и «Коммунальная 9».